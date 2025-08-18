Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев опубликовал ролик, в котором показал водителя, подрезавшего его авто. В салоне находились сам Алиев и мэр столицы Айбек Жунушалиев. Инцидент произошел накануне на пересечении улицы Горького с проспектом Айтматова.

Судя по кадрам, после того, как парень на авто подрезал чиновников, он вышел из машины на разборки, но увидев, кто сидит в салоне, сразу сменил тон. Оказалось, что ему не понравилось, как Рамиз Алиев остановил авто перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Во время беседы водитель заявил, что подрезал их случайно.