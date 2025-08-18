10:53
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев опубликовал ролик, в котором показал водителя, подрезавшего его авто. В салоне находились сам Алиев и мэр столицы Айбек Жунушалиев. Инцидент произошел накануне на пересечении улицы Горького с проспектом Айтматова.

Судя по кадрам, после того, как парень на авто подрезал чиновников, он вышел из машины на разборки, но увидев, кто сидит в салоне, сразу сменил тон. Оказалось, что ему не понравилось, как Рамиз Алиев остановил авто перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Во время беседы водитель заявил, что подрезал их случайно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339987/
просмотров: 2115
Версия для печати
Материалы по теме
В Минтрансе показали построенную дорогу на южном берегу Иссык-Куля
Руководители Ошской городской прокуратуры и суда получили автомобили от мэра
Экс-вице-мэру Оша, обвиняемому в коррупции, продлили срок домашнего ареста
В Оше известный профессор приватизировал корпус вуза. Мэр намерен вернуть его
Мэр Оша попросил бизнесмена передать часть своих земель муниципалитету
Жительница города Ош попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева
Генпрокуратура начала проверку своего сотрудника после видео с мэром Оша
Вопрос финансирования строительства дороги Суусамыр — Арал пока не решен
Диалог не состоялся. Мэр Оша не смог уговорить торговцев «Келечека» на переезд
В четырех селах Кара-Суйского района отремонтировали дороги
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в&nbsp;Бишкеке Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в&nbsp;Центральной Азии исчезнет жизнь Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
Бизнес
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
18 августа, понедельник
10:51
Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и НАТО Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отк...
10:35
В Бишкеке 19 августа отключат питьевую воду
10:34
Саида Мирзиеева рассказала о шоу Zakovat Asian Cup II, которое пройдет в Бишкеке
10:25
Более 22 тысяч нарушений ПДД выявлено в Кыргызстане за прошлую неделю
10:17
Снизился экспорт скота из Кыргызстана