15:11
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 163 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 163 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 21 октября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 149;
  • Национальный хирургический центр — 8;
  • Клинический родильный дом № 2 — 6.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 223 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211136/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 242 миллионов, умерли более 4,9 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 200 человек, 212 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 114 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 223
COVID-19. Британские ученые предупредили о появлении более заразного штамма
COVID-19. Медикам из красной зоны не выплачивают зарплату
COVID-19 в мире. Заразились более 241,5 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 146 человек, 208 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке остановили незаконное строительство В Бишкеке остановили незаконное строительство
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
15:02
В Джалал-Абаде при строительстве школы нанесен ущерб в 5 миллионов сомов В Джалал-Абаде при строительстве школы нанесен ущерб в ...
14:40
Садыр Жапаров наградил победителей конкурса «Лучший айыл окмоту»
14:40
В Токмаке начали подавать отопление
14:28
В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
14:21
Для зараженных COVID-19 свободны 163 койки в медучреждениях Бишкека