COVID-19 в мире. Заразились более 242 миллионов, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 479 тысяч 466 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 242 миллиона 15 тысяч 196 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 218 тысяч 907), Индии (34 миллиона 108 тысяч 996), Бразилии (21 миллион 680 тысяч 488), Франции (7 миллионов 202 тысячи 840), Великобритании (8 миллионов 630 тысяч 76), России (7 миллионов 969 тысяч 960), Турции (7 миллионов 744 тысячи 109), Аргентине (5 миллионов 275 тысяч 984), Иране (5 миллионов 821 тысяча 737), Колумбии (4 миллиона 984 тысячи 751), Испании (4 миллиона 993 тысячи 295), Италии (4 миллиона 725 тысяч 887) и Германии (4 миллиона 429 тысяч 723).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 921 тысячи 905. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 95 человек. В том числе в США всего скончались 731 тысяча 263 человека, Бразилии — 604 тысячи 228, Индии — 452 тысячи 651, Мексике — 285 тысяч 347, России — 222 тысячи 320, Великобритании — 139 тысяч 444 и Италии — 131 тысяча 688.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 223 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 1 тысячу 369, Узбекистане — 182 тысячи 60, Таджикистане — 17 тысяч 484.