COVID-19 в мире. Заразились более 242 миллионов, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 479 тысяч 466 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 242 миллиона 15 тысяч 196 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 218 тысяч 907), Индии (34 миллиона 108 тысяч 996), Бразилии (21 миллион 680 тысяч 488), Франции (7 миллионов 202 тысячи 840), Великобритании (8 миллионов 630 тысяч 76), России (7 миллионов 969 тысяч 960), Турции (7 миллионов 744 тысячи 109), Аргентине (5 миллионов 275 тысяч 984), Иране (5 миллионов 821 тысяча 737), Колумбии (4 миллиона 984 тысячи 751), Испании (4 миллиона 993 тысячи 295), Италии (4 миллиона 725 тысяч 887) и Германии (4 миллиона 429 тысяч 723).
В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 223 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 1 тысячу 369, Узбекистане — 182 тысячи 60, Таджикистане — 17 тысяч 484.