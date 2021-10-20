В Японии начал извергаться вулкан Асо

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору. Информации о пострадавших и ущербе не поступало.
Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2 тысячи метров.
Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек.