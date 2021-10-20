В Японии начал извергаться вулкан Асо

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, столб дыма и пепла поднялся на высоту 3 тысячи 500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору. Информации о пострадавших и ущербе не поступало.

Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2 тысячи метров.

Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек.