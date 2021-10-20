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Общество

Маловодье. Фермеры просят отменить лицензирование на использование подземных вод

Фермеры просят отменить лицензирование на использование подземных вод. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Ассоциации развития агропромышленного комплекса (АР АПК) Туратбек Укубаев.

По его словам, для сельхозпроизводителей это был сложный год. «Впервые фермеры столкнулись с такой острой нехваткой поливной воды. Я занимаюсь сельским хозяйством 15 лет, в моей практике такой ситуации не было», — отметил он.

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Туратбек Укубаев добавил, что в Кыргызстане без орошения мало какие культуры могут дать урожай. «Все культуры требуют полива в разных количествах и объемах. В Чуйской долине 80 процентов фермерства живет за счет поливных земель. В 2021 году, к сожалению, вместо норм до трех поливов за вегетационный период некоторые фермеры смогли полить только один раз. Были те, кто вообще ни разу не полили поле и вынуждены были просто распахать. Есть значительная доля фермеров, кто не получил урожай и в убытках, а кто-то брал кредиты. Как они будут выходить из ситуации — вопрос», — отметил он.

Председатель правления ассоциации отметил, что в нижней зоне Чуйской области подземные воды залегают высоко, местами выклиниваются родниками. «И чтобы не было засоления полей, фермеры, государство вынуждены копать осушители и сбрасывать туда воду. Но ее можно было бы использовать для полива. Однако с недавних пор для этого необходимо брать лицензию. Сделать это можно только в Бишкеке, в Министерстве энергетики и промышленности. Это занимает как минимум полгода. Потом необходимо поставить счетчик, отчитываться ежемесячно в налоговую, раз в год — в Министерство», — добавил он.

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Туратбек Укубаев добавил, что многие фермеры используют малоконтурные поля — в среднем полтора-два гектара. «И фермеры в нижней части зачастую вынуждены гнать воду из БЧК 3-5 километров. Каналы, арыки небетонированные, большое количество воды, опять же, теряется, уходит под землю, а потом в Казахстан. Мы считаем целесообразным отменить лицензирование использования подземных вод для сельхознужд. Это помогло бы фермерам самостоятельно решать проблемы с орошением. Был даже соответствующий указ президента. Год прошел, но мы не видим подвижек в этом вопросе», — сказал он.

Напомним, из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. Ранее чиновники из Минсельхоза заявляли, что в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210973/
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