МЧС: 2,5 тысячи семей получили участки, но не переселились из зон риска

2,5 тысячи семей получили участки, но не переселились из зон риска. Об этом на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан сообщил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

Обильное таяние снега и ледников может активизировать опасные процессы, в том числе оползни и селевые потоки. В стране выявлены около 11 тысяч потенциально опасных участков и около 4 тысяч оползнеопасных зон, где проживают примерно 4 тысячи семей.

По словам Азамата Мамбетова, 2 тысячи 500 семей получили земельные угодья, но туда не переселились.

«На новых участках живут их дети, а сами семьи продолжают жить в потенциально опасных зонах. Даже дают расписку нашим сотрудникам, если оползень придет, то они готовы к этому и согласны. У МЧС нет инструмента принудительного переселения. Мы обратились к правоохранительным органам, и с такими семьями будут проводиться работы», — добавил он.

Азамат Мамбетов напомнил, что трагические последствия стихий уже фиксировались. Например, в 2024 году селевой поток в Оше привел к гибели людей и разрушению рынка. После этого проведена инвентаризация строений в опасных зонах: около 3 тысяч объектов признаны находящимися в зоне риска, порядка 2 тысяч из них уже снесены.

По словам первого замминистра, оправдываемость прогнозов Гидрометеорологической службы достигла 97 процентов с точностью на трое-пять суток.

Он рассказал, что сегодня в республике работают 135 автоматических метеостанций и 98 гидропостов, отслеживающих уровень воды и риски выхода рек из берегов.

Синоптики прогнозируют температуру на 1-2 градуса выше нормы и раннюю весну.

В горах снежный покров достигает 150-170 процентов от нормы, что может способствовать наполнению водохранилищ. Однако в Чуйской области снега меньше обычного, и там сохраняется риск маловодья.

Кроме того, по словам Азамата Мамбетова, в КР насчитывается около 2 тысяч высокогорных озер, из которых 600 уже искусственно регулируют из-за угрозы прорыва.