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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в международной олимпиаде студентов

Кыргызстанцев приглашают к участию в международной олимпиаде студентов. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, участники интеллектуальных соревнований должны иметь высшее образование или завершать обучение по программе бакалавриата либо магистратуры в 2022 году.

Олимпиада проводится по 14 широким профилям: бизнес и менеджмент, биология и биотехнологии, инженерия и технологии, клиническая медицина и общественное здравоохранение, компьютерные науки и науки о данных, лингвистика и современные языки, математика и искусственный интеллект, науки о Земле, нейронауки и психология, образование, политические науки, физические науки, химия и науки о материалах, экономика и эконометрика.

В каждом профиле предусмотрены треки магистратуры и аспирантуры. Для участия в олимпиаде нужно пройти регистрацию до 10 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210906/
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