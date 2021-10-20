Кыргызстанцев приглашают к участию в международной олимпиаде студентов. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, участники интеллектуальных соревнований должны иметь высшее образование или завершать обучение по программе бакалавриата либо магистратуры в 2022 году.

Олимпиада проводится по 14 широким профилям: бизнес и менеджмент, биология и биотехнологии, инженерия и технологии, клиническая медицина и общественное здравоохранение, компьютерные науки и науки о данных, лингвистика и современные языки, математика и искусственный интеллект, науки о Земле, нейронауки и психология, образование, политические науки, физические науки, химия и науки о материалах, экономика и эконометрика.

В каждом профиле предусмотрены треки магистратуры и аспирантуры. Для участия в олимпиаде нужно пройти регистрацию до 10 декабря.