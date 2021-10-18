Корпорация Аpple выпустила обновленный MacBook Pro. Новые MacBook Pro будут оснащены SoC Apple M1 Pro и M1 Max. Ноутбуки представят уже сегодня.

Apple M1 Pro будет иметь 16-ядерный графический процессор, в то время Apple M1 Max получит 32-ядерный GPUНовые MacBook Pro будут оснащены SoC Apple M1 Pro и M1 Max. Сегодня состоится новая пресс-конференция Apple Unleashed, которая, как утверждают многочисленные источники, будет посвящено новым ноутбукам семейства MacBook. Ожидается, что MacBook Pro следующего поколения будут оснащены новой однокристальной системой Apple M1X.

По данным редактора авторитетного ресурса Bloomberg Марка Гурмана, новые однокристальные системы будут называться Apple M1X Pro и Apple M1X Max.

Есть сведения, в которых утверждается, что прямой преемник Apple M1 под названием Apple M2 может появиться в начале 2022 года, когда компания анонсирует модель Apple MacBook Air следующего поколения. Что касается новых моделей MacBook Pro, в линейке ожидается 14- и 16-дюймовая модели. Оба имеют по 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель 512 ГБ. Cообщается, что Apple перешла на дисплеи с соотношением сторон 14:9. Обе модели будут оснащены дисплеями mini LED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Рамки станут настолько узкими, что под экраном даже исчезнет хорошо знакомая надпись MacBook Pro.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 должны получить полноразмерный порт HDMI, два порта USB-C и разъем для беспроводной зарядки MagSafe.