Камчыбек Ташиев провел первое совещание в новом ранге. Что обсуждали

Заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание межведомственной комиссии по обсуждению ситуации в сфере лекарственного обеспечения.

В нем приняли участие руководители государственных органов, а также представители фармацевтического бизнеса.

По данным пресс-службы кабмина, состоялся конструктивный диалог с предпринимателями, были обсуждены актуальные вопросы в сфере лекарственного обеспечения.

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Камчыбек Ташиев особое внимание обратил на вопросы ценообразования на медицинские препараты, проблемы фармацевтического бизнеса, в том числе контрабанды медикаментов, бюрократические барьеры контролирующих государственных органов.

По итогам совещания принято решение пересмотреть подходы к формированию рыночной стоимости медицинских препаратов в части снижения цен на жизненно важные лекарства для населения.

В целях выработки действенных мер по недопущению спекуляций с ценообразованием на жизненно важные лекарственные средства руководителям государственных органов даны конкретные поручения с контрольными сроками исполнения.

Ранее стало известно, что сотрудники ГКНБ выявили группу компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости.

А глава ведомства Камчыбек Ташиев пообещал, что цены на медикаменты снизятся в октябре. Он также рассказал, как борются с фармацевтической мафией.

«Это финансовое преступление. Государственный департамент по лекарственному обеспечению не выполняет свои обязанности, пьет кровь народа. Вместо того чтобы регулировать цены на препараты и сделать доступными лекарства, они специально повышают их стоимость. Они создали организованную мафию. ГКНБ установил контроль за этой мафией. Например, одна фармкомпания составляет договор с заводом, а остальным не позволяет покупать у них. Задержали сотрудников департамента лекарственного обеспечения, представителей фармкомпании. Но это не предел. Есть руководство, есть руководство Минздрава. Если они не остановятся, мы и до них дойдем. У депутатов, чиновников есть свои фармкомпании. Например, у сестры экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева», — сказал Камчыбек Ташиев.