Октябрьские события. Алмазбека Атамбаева вновь не привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

В зал суда под конвоем доставлены экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Кроме того, на заседание явились бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев и лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков. Бывший президент Алмазбек Атамбаев не доставлен в суд.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.