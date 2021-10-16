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Общество

Бишкекчан попросили не выбрасывать золу в мусорные контейнеры

Столичный муниципалитет просит бишкекчан не выбрасывайть золу в мусорные контейнеры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с наступлением отопительного периода у владельцев частных домов, которые отапливаются углем, возникает вопрос, куда выбрасывать золу.

«Угольная зола вывозится муниципальным предприятием «Тазалык». Жителям лишь необходимо охладить ее и упаковать в мешки, а затем оставить рядом с основным мусором. При этом выброс золы в мусорный контейнер запрещен. Она может привести к возгоранию мусора», — заметили в муниципалитете.

Юридические организации, отапливаемые собственной котельной (школы, детские сады, бани и другие), просят обратиться в частные фирмы, имеющие спецтехнику для вывоза золы и договор с МП «Бишкекский санитарный полигон».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210577/
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