Жителям приграничных районов Баткенской области окажут психологическую помощь

USAID в сотрудничестве с Минздравом и НПО запускает программу психологической помощи жителям приграничных районов Баткенской области, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле. Об этом сообщили в посольстве США.

Отмечается, что программа проекта «Жигердуу жарандар» реализуется с сентября 2021 года по январь 2022-го в партнерстве с общественным объединением «Семья и общество» в следующих направлениях:

обучение медицинских работников организаций здравоохранения Баткенского и Лейлекского районов, выявление, лечение и профилактика психических расстройств;

обучение членов местного комитета по предотвращению насилия в семье Лейлекского района, а также местных социальных работников и специалистов безопасному оказанию поддержки и работе с пострадавшими от конфликта, включая пострадавших от гендерного и семейного насилия;

обучение представителей органов местной власти, вовлеченных в оказание помощи населению во время конфликта, способам управления стрессом и преодолению эмоционального выгорания в условиях чрезвычайных ситуаций;

содействие в разработке единого руководства для государственных и муниципальных органов, а также неправительственных организаций по оказанию первичной психолого-психиатрической и базовой социально-правовой помощи при чрезвычайных и кризисных ситуациях.

«Важной частью данной инициативы станет непосредственное оказание психологической помощи междисциплинарными командами при Минздраве, состоящими из квалифицированных психологов и психиатров, жителям сел Арка, Карабак, Кок-Таш, Кызыл-Бел, Кулунду, Максат, Раззаков и Жаштык», — заметила врач-психиатр и руководитель ОО «Семья и общество» Лилия Пантелеева.

Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Согласно данным Минздрава, каждый пятый пострадавший страдает некоторым уровнем посттравматического стресса.