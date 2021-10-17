Неделя-24. Кыргызстан обновил премьера, а цены на ГСМ продолжили расти

В Кыргызстане обновилось правительство. Кабинет министров во главе с Улукбеком Мариповым президент отправил в отставку. Практически сразу на должность главы правительства предложили министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Новый кабинет министров сформировали всего за пару дней. В его составе произошли незначительные изменения. Пару министерств ликвидировали, некоторые вновь разделили.

Следующим политическим событием, которое предстоит пережить Кыргызстану в этом году, станут парламентские выборы. Стал известен предварительный список партий, которые намерены побороться за мандаты в Жогорку Кенеше. Пока их 23. Но, насколько известно, далеко не все из них выполнили требования избирательного доказательства, чтобы вступить в гонку. Окончательный список партий станет известен 19 октября. Выборы назначены на 28 ноября.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новый старый кабинет министров

Фото из интернета. Новый глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров

В Кыргызстане произошла очередная смена состава кабинета министров. Его председателем стал Акылбек Жапаров. Сменилась и структура кабмина. Правда, назвать ее совсем новой нельзя. Подробнее — «Кабмин Акылбека Жапарова. Новый состав со старыми лицами и министерствами».

Экс-депутат Жогорку Кенеша, глава госкомиссии по «Кумтору» и инициатор введения на руднике внешнего управления. За недолгий период руководства Министерством экономики и финансов Акылбек Жапаров успел запомниться громкими скандальными инициативами. Редакция 24.kg собрала самые известные факты о новом главе кабмина.

Осень 2021 года запомнилась Кыргызстану очередными кадровыми перестановками. Решением президента изменилась структура кабинета министров и частично его состав. Новым главой кабмина стал Акылбек Жапаров, пообещавший главе государства резкий рост доходов бюджета. Всего за годы независимости в республике сменилось более 30 глав правительств. Подробнее — «Больше трех десятков. Как независимый Кыргызстан менял премьер-министров страны».

Выборы-2021: политические свадьбы и опора партий

Фото 24.kg. Предварительно в гонке могут принять участие 23 политические партии

18 октября — последний день для сдачи в ЦИК полного пакета документов от партий и кандидатов-одномандатников. Кто опоздает, сдаст не все, не внесет залог (для политорганизаций — 1 миллион сомов, для самовыдвиженцев — 100 тысяч сомов), тот останется за бортом избирательной гонки. Между тем желающие попасть в седьмой созыв Жогорку Кенеша активно продолжают переговоры по объединению. Подробнее в материале «Выборы-2021. Союзы, тандемы, объединения: очень хочется в парламент».

Политические организации проводят съезды и формируют списки. В каждом списке есть действующие и бывшие нардепы и экс-чиновники. Но новые правила превратили выборы в политическую рулетку, поэтому не исключено, что многие возглавляющие списки могут оказаться за бортом. Подробнее — «Выборы-2021. На кого опираются партии в надежде попасть в Жогорку Кенеш».

Завершился прием уведомлений о намерении баллотироваться в парламент от кандидатов-одномандатников. По 36 округам выдвинулся 381 претендент, из них 31 — женщина. 373 человека — самовыдвиженцы, восемь — от семи политических партий. Максимальное количество кандидатов — 19 выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу. Минимальное — по четыре человека — по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам. Подробнее — «Выборы-2021. Кандидаты в депутаты по одномандатным округам: кто они (часть I)».

Об отключениях, лимитах и экономии электричества

Фото Нацэнергохолдинга. Заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Замир Ходжомамбетов

Маловодный период привел к очередному энергетическому кризису в Кыргызстане. Чтобы сохранить воду в Токтогулке, используют всевозможные способы. Не все из них, правда, общество одобряет. В интервью 24.kg заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Замир Ходжомамбетов объяснил, зачем отключать уличное освещение и как избежать веерных отключений.

Когда бишкекчане смогут ездить по-человечески

Бишкекчане жалуются, что долго приходится ждать общественный транспорт, что он всегда переполнен. Техническое и санитарное состояние тоже оставляет желать лучшего. Грязь, вываливающиеся на ходу окна, нарушение Правил дорожного движения и грубость водителей уже никого не удивляют. Почему так происходит? За ответами 24.kg обратилось к начальнику управления городского транспорта столичной мэрии Максату Нусувалиеву.

ГСМ: рост цен и что с ним делать

Фото из интернета. Эксперты считают, что в ближайшее время рост цен на ГСМ продолжится

Мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса. В 2021 году возобновилась транспортная активность. Результат — рост спроса на нефть и подорожание нефтепродуктов. С начала года в Кыргызстане бензин подорожал на 59 процентов, а дизель — на 40 процентов. О ситуации в материале «Рост цен на ГСМ. Что происходит в Кыргызстане и у соседей».

С начала года в Кыргызстане бензин подорожал на 59 процентов, а дизель — на 40 процентов. И прогнозы Ассоциации нефтетрейдеров таковы, что это не последнее подорожание. В ближайшее время нас снова ждет рост цен. При этом есть несколько способов, если не остановить рост цен, то хотя бы его компенсировать — «Рост цен на ГСМ. Как стабилизировать ситуацию на топливном рынке».

Как журналист «Кыргызтест» сдавал

В Кыргызстане все государственные и муниципальные служащие должны пройти тестирование на знание кыргызского языка. Это касается и претендентов на пост президента, должности мэров городов и глав айыл окмоту. Без сертификата «Кыргызтеста» их просто не зарегистрируют в качестве кандидатов. Журналисты 24.kg решили пройти тестирование и оценить знание государственного языка.

Защитит ли прививка от гриппа от COVID-19

В Кыргызстане проводят вакцинацию против гриппа. Врачи предупреждают, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом повышает риск летального исхода в четыре раза, а лучшей защитой остаются прививки. Но сочетаются ли они? Об этом редакция 24.kg спросила у Динары Оторбаевой, начальника эпидемиологического управления департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.

Американка, нашедшая любовь в Кыргызстане

Фото из личного архива. Старший советник по Центральной Азии программы EducationUSA Оливия Стивенс

Старший советник по Центральной Азии программы EducationUSA Оливия Стивенс приехала в Кыргызстан на время, а осталась навсегда, встретив здесь спутника жизни. Как встретила семья избранницу сына и брата, что удивило американку в нашей стране и как можно получить образование в США, она рассказала в интервью 24.kg.

Связанные одной сетью

Жизнь современного человека невозможно представить без постоянного пролистывания ленты в социальных сетях. Новостная рутина заставляют «залипать» на экране надолго. У многих уже явная зависимость от виртуальной жизни. Исследователи связали этот процесс с термином FOMO (Fear of missing out — «страх что-то пропустить». Редакция 24.kg побеседовала с психологами и подготовила советы, как справиться с зависимостью от интернета.

Когда медали выигрывают не благодаря, а вопреки

Фото 24.kg. СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта

О спортсменах в Кыргызстане принято вспоминать лишь в моменты их триумфа, равно как и о самом спорте. Чиновники с интересом разглядывают медали чемпионов и в то же время проявляют удивительную слепоту к условиям, в которых готовятся к победам. На примере нескольких спортивных школ Бишкека мы решили показать, насколько непросто нашим спортсменам и их тренерам дается золото. Подробнее — «Золото на руинах. В каких условиях занимаются будущие олимпийские чемпионы».

Как в нищем Кыргызстане развлекаются богатые

Отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники чиновники и депутаты в Кыргызстане привыкли с размахом. Для этого арендуют огромные рестораны, загородные дома и виллы. Дети политэлиты страны тоже охотно публикуют в социальных сетях видеоролики, фотографии, записывают stories, хвастаясь своими гуляниями. Подробнее в материале «Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь».

Фото и видео читателей из поездок по Кыргызстану

Фото Дмитрия Бронникова. Озеро Кель-Суу, 2-3 октября 2021 года

Осень окончательно вступила в свои права в Кыргызстане. Но до конца месяца нам обещают все-таки теплую погоду. Ну а пока нет возможности выбираться на природу, путешествуем по республике виртуально с нашими авторами. Подробнее — «Мгновения жизни. Осенний Бишкек и озеро Кель-Суу».

Бережем электричество и собственный кошелек

В Кыргызстане с 1 октября начала действовать новая среднесрочная тарифная политика. Пока стоимость электроэнергии увеличили только для небытовых потребителей. Но со следующего года платить больше за свет и тепло придется и населению страны. Поэтому есть время пересмотреть отношению к потреблению энергии и начать ее экономить. Подробнее — «Гасите свет. Как сэкономить на счетах за электроэнергию без ущерба для комфорта».