В Токтогуле построят гемодиализный центр. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявила дирекция по управлению средствами специального счета Токтогульского района и села Жазыкечуу (Кара-Куль). На эти цели планируется потратить 15 миллионов 941 тысячу 684 сома.

Центр построят на территории больницы имени Зафара Эгембердиева в Токтогуле.

По сведениям ФОМС при Минздраве, сегодня получить гемодиализ в Джалал-Абадской области можно только в трех центрах: ОсОО «Евродиализ» в Джалал-Абаде, его филиале в селе Масы в Ноокенском районе и ОсОО «Мединвест» в Кочкор-Ате.