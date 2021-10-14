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Общество

В Токтогуле построят гемодиализный центр

В Токтогуле построят гемодиализный центр. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявила дирекция по управлению средствами специального счета Токтогульского района и села Жазыкечуу (Кара-Куль). На эти цели планируется потратить 15 миллионов 941 тысячу 684 сома.

Центр построят на территории больницы имени Зафара Эгембердиева в Токтогуле.

По сведениям ФОМС при Минздраве, сегодня получить гемодиализ в Джалал-Абадской области можно только в трех центрах: ОсОО «Евродиализ» в Джалал-Абаде, его филиале в селе Масы в Ноокенском районе и ОсОО «Мединвест» в Кочкор-Ате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210393/
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