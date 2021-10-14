COVID-19 в мире. Заразились более 239,1 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 447 тысяч 729 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 239 миллионов 125 тысяч 787 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 681 тысяча 634), Индии (34 миллиона 1 тысяча 743), Бразилии (21 миллион 597 тысяч 949), Франции (7 миллионов 164 тысячи 924), Великобритании (8 миллионов 311 тысяч 851), России (7 миллионов 742 тысячи 899), Турции (7 миллионов 540 тысяч 193), Аргентине (5 миллионов 268 тысяч 653), Иране (5 миллионов 742 тысячи 83), Колумбии (4 миллиона 975 тысяч 656), Испании (4 миллиона 980 тысяч 206), Италии (4 миллиона 707 тысяч 87) и Германии (4 миллиона 343 тысячи 591).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 873 тысяч 511. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 686 человек. В том числе в США всего скончались 719 тысяч 517 человек, Бразилии — 601 тысяча 574, Индии — 451 тысяча 189, Мексике — 282 тысячи 773, России — 215 тысяч 438, Великобритании — 138 тысяч 487 и Италии — 131 тысяча 421.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 583 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 988 тысяч 365, Узбекистане — 179 тысяч 371, Таджикистане — 17 тысяч 484.