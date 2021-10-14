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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ представила группу ученых для изучения новых опасных патогенов

Всемирная организация здравоохранения представила список из 26 ученых, которые будут изучать потенциально опасные новые патогены и работать над предотвращением пандемий в будущем, также они будут изучать коронавирус COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

«Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, появление новых вирусов, которые способны вызвать эпидемии и пандемии, — это факт природы. «И хотя SARS-CoV-2 стал самым последним таким вирусом, он не будет последним в истории», — добавил глава ВОЗ.

По словам Тедроса Гебрейесуса, именно исследование причин появления новых патогенов «необходимо для предотвращения будущих вспышек».

Он добавил, что в последнее время в целом в мире уровень смертности от COVID-19 сокращается. Сейчас он самый низкий за весь последний год, хотя еще неприемлемо высок — 50 тысяч смертей в неделю. При этом уровень смертности сокращается во всех регионах, кроме Европы, где многие страны столкнулись с новой волной заболеваний и смертности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210318/
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