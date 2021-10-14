В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 51 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 596 человек, в больницах — 455. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 147 — в тяжелом. Состояние 284 больных (или 62,4 процента) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 87 человек, из них в Бишкеке — 37, Оше — 1, Чуйской области — 16, Ошской — 3, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 6.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 174 тысячи 407 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.