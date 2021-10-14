В Кыргызстане за сутки выявили 91 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 57 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 17, Ошской — 1, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 179 тысяч 583 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.