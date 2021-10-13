За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 420 тысяч 172 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 238 миллионов 678 тысяч 58 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 561 тысяча 383), Индии (33 миллиона 985 тысяч 920), Бразилии (21 миллион 590 тысяч 97), Франции (7 миллионов 163 тысячи 317), Великобритании (8 миллионов 270 тысяч 182), России (7 миллионов 714 тысяч 973), Турции (7 миллионов 508 тысяч 945), Аргентине (5 миллионов 267 тысяч 339), Иране (5 миллионов 729 тысяч 785), Колумбии (4 миллиона 974 тысячи 400), Испании (4 миллиона 977 тысяч 448), Италии (4 миллиона 704 тысячи 318) и Германии (4 миллиона 331 тысяча 274).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 864 тысяч 825. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 586 человек. В том числе в США всего скончались 716 тысяч 470 человек, Бразилии — 601 тысяча 398, Индии — 450 тысяч 963, Мексике — 282 тысячи 227, России — 214 тысяч 476, Великобритании — 138 тысяч 351 и Италии — 131 тысяча 384.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 492 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 986 тысяч 281, Узбекистане — 178 тысяч 986, Таджикистане — 17 тысяч 484.