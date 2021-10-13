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Общество

Disney показал трейлер нового фильма «Один дома»

Стриминговый сервис Disney+ выпустил трейлер ремейка фильма «Один дома». Об этом сообщает «РБК Стиль».

По его данным, сюжет ремейка крайне близок к оригинальной картине: семья 10-летнего Макса уезжает на Рождество, мальчика забывают дома, и теперь ему приходится защищать себя и свой дом от грабителей, один из которых — женщина.

Главную роль в фильме сыграл Арчи Йейтс. Режиссером стал Дэн Мазер, снявший «Борат» и «Борат 2».

Премьера картины состоится 12 ноября на сервисе Disney+. Напомним, культовая комедия с Маколеем Калкиным вышла на экраны в 1990 году.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210188/
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