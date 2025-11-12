13:43
«Из разных мультивселенных» — продюсер Бахтияр Матянью о роли Рузиля Минекаева

Продюсер фильма «Черный двор» Бахтияр Матянью прокомментировал 24.kg информацию об участии российского актера Рузиля Минекаева в роли нового героя.

По его словам, роль актера в дворовом боевике никак не связана с образом Марата из «Слова пацана».

«Рузиль Минекаев — прекрасный актер, и нам показалось интересным объединить главных актеров двух больших сериалов, которые обсуждались на территории всего СНГ, в одном фильме. Так сказать, соеденить героев из разных мультивселенных», — отметил Бахтияр Матянью.

Съемки проходят в Бишкеке, и работа над проектом идет полным ходом. Дату премьеры назначили на 2026 год.

На вопрос 24.kg о бюджете картины, продюсер ответил, что пока информация держится в секрете.

Создатели фильма обещают: зрителей ждут яркие и неожиданные сюрпризы!

«Черный двор» номинировали на звание «Лучший азиатский сериал года»

Ранее стало известно, что Рузиль Минекаев, российский актер, ставший известным после главной роли в сериале «Слово пацана», снимается в кыргызско-казахском проекте «Черный двор».

Продюсерами сериала выступили Асхат Табалдиев, Ростислав Ященко, Бахтияр Матянью, Куат Садыков и Данияр Болотбеков. Среди них Асхат Табалдиев и Куат Садыков — генеральные продюсеры, а Ростислав Ященко — автор идеи и сценарист.
