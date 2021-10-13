В Бишкеке 13 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 11 минут.

У кого намечается той

Рыскелди Момбеков

Родился 13 октября 1968 года в селе Шекер Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Алмазбек Карасартов

Родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кульджа. И. о. заместителя министра обороны КР.

Чинара Урумкалиева

Родился 13 октября 1973 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Венера Рыскулова

Родилась 13 октября 1981 года. Вице-мэр города Оша.

Памятные даты

Образована Баткенская область

Фото Урмата Чырмашева. Кадамджай, Баткенская область

Образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кии.

Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000-го Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008 года был переведен из районного в областное подчинение.

Область граничит на юге, западе и северо-западе с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября. И в этот день ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова

Родилась 13 октября 1919 года.

Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.

Публиковалась с 1939-го. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.

Основной темой произведений Сатин Абдыкеримовой является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.

Умерла 20 февраля 1988 года.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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