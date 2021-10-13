В Бишкеке 13 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 11 минут.
У кого намечается той
Рыскелди Момбеков
Родился 13 октября 1968 года в селе Шекер Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Алмазбек Карасартов
Родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кульджа. И. о. заместителя министра обороны КР.
Чинара Урумкалиева
Родился 13 октября 1973 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Венера Рыскулова
Родилась 13 октября 1981 года. Вице-мэр города Оша.
Памятные даты
Образована Баткенская область
Образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кии.
Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000-го Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008 года был переведен из районного в областное подчинение.
Область граничит на юге, западе и северо-западе с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.
Международный день по уменьшению опасности бедствий
Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова
Родилась 13 октября 1919 года.
Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.
Публиковалась с 1939-го. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.
Основной темой произведений Сатин Абдыкеримовой является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.
Умерла 20 февраля 1988 года.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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