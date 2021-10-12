00:25
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Общество

Почетное консульство Кыргызстана появилось в провинции Бурса в Турции

Фото МИД КР. На открытии Почетного консульства Кыргызстана в провинции Бурса

В провинции Бурса Турции открылось Почетное консульство Кыргызстана. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев выразил надежду, что открытие консульства придаст импульс дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений между странами, в том числе в торгово-экономическом направлении.

Он выразил надежду, что вновь назначенный Почетный консул Билал Тутуш достойно справится с поставленными задачами по защите прав и интересов граждан Кыргызстана, пребывающих в провинции Бурса.

После торжественной части прошла встреча с гражданами КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210120/
просмотров: 560
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан будет реализовывать инфраструктурные проекты с турецкой компанией
Турция планирует открыть в Кыргызстане промышленную зону
Орхан Инанды написал заявление об отказе от турецкого гражданства
По итогам заседания кыргызско-турецкой межправкомиссии подписано пять документов
Кыргызстан просит увеличить срок безвизового пребывания граждан КР в Турции
Турция готова поддержать проект по строительству ГЭС на реке Нарын
Улукбек Марипов предложил провести дни культуры Кыргызстана и Турции
Улукбек Марипов: Многие проблемные вопросы с Турцией обсуждены и решены
Фуат Октай: Наша цель — достигнуть товарооборота между КР и ТР в $1 миллиард
Кыргызстан предлагает создать кыргызско-турецкий фонд развития
Популярные новости
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
Без отговорок. Мать шестерых детей в&nbsp;отдаленном селе открыла успешный бизнес Без отговорок. Мать шестерых детей в отдаленном селе открыла успешный бизнес
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и&nbsp;Райымбек Матраимов Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов
Бизнес
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
13 октября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 октября, вторник
23:49
Twitter добавил функцию удаления подписчиков
23:32
Бишкекчане просят сделать улицу Усенбаева односторонней
23:10
Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик
22:58
В Канаде метеорит упал на подушку женщины, которая спала
22:45
Поездка с ветерком. Еще один автобус маршрута № 35 курсирует без стекла