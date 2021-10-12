Почетное консульство Кыргызстана появилось в провинции Бурса в Турции

Фото МИД КР. На открытии Почетного консульства Кыргызстана в провинции Бурса

В провинции Бурса Турции открылось Почетное консульство Кыргызстана. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев выразил надежду, что открытие консульства придаст импульс дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений между странами, в том числе в торгово-экономическом направлении.

Он выразил надежду, что вновь назначенный Почетный консул Билал Тутуш достойно справится с поставленными задачами по защите прав и интересов граждан Кыргызстана, пребывающих в провинции Бурса.

После торжественной части прошла встреча с гражданами КР.