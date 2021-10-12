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Общество

В Бишкеке пройдет Неделя турецкого кино

В Бишкеке пройдет Неделя турецкого кино, организованная ассоциацией Yerli düşünce при поддержке департамента кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и посольства ТР в Кыргызстане.

По данным Минкульта, показ фильмов пройдет 16-20 октября в кинотеатре «Манас» в столице.

Церемония открытия Недели турецкого кино в Бишкеке начнется с показа фильма «Чудо в камере — 7» режиссера Мехмета Ада Озтекина. Цель мероприятия — построить еще один мост взаимоотношений между Кыргызстаном и Турцией, а также предоставить кыргызстанцам возможность ознакомиться с турецким кинематографом.

Все картины будут показаны бесплатно. При этом после показов зрители могут пообщаться с артистами и создателями кинофильмов.

Зрители также смогут посмотреть фильмы «Баскетбольное кольцо», «Маузер», «Жизнь любви», «Омер и мы», «Мадыра Баштар: Киндик-Тобе» (анимационный).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210105/
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