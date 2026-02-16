18:37
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

На месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» построят современный культурный центр

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке начались работы по созданию современного культурного центра на месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Управление капитального строительства муниципалитета начало демонтаж здания.

Согласно «Городской энциклопедии Фрунзе», кинотеатр «Чатыр-Куль» открыли в 1967 году в Ботаническом жилмассиве — на улице Душанбинской (ныне улица Токтоналиева).

Кинотеатр относился к районным культурно-досуговым объектам, имел зрительный зал на 600 мест и был построен для обслуживания жителей новых кварталов города.

Со временем кинотеатр прекратил работу. В 2010 году здание национализировали и передали государственному молодежному театру «Учур». Однако капитальный ремонт объекта так и не сделали.

На момент пожара кинотеатр несколько лет находился в полуразрушенном состоянии: с выбитыми окна ми и дверями, территория не обслуживалась, здание фактически не использовалось.

В начале ноября 2025 года в здании произошел пожар. Здание серьезно повредило. После происшествия мэр Бишкека поручил соответствующим службам ускорить реализацию проекта по созданию на месте кинотеатра нового культурного центра. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362238/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
Новое здание мэрии Бишкека будет девятиэтажным
В январе Институт сейсмологии КР выдал техзаключения по 62 строительным объектам
Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками
Стройкомпанию в Бишкеке накажут за нарушения техники безопасности
В Минстрое обсудили развитие городов и сел Кыргызстана. Какие вопросы поднимали
Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области
За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом
В центре Бишкека построят 25-этажный бизнес-центр с вертолетной площадкой
Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей
Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
18:17
В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образованием В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образо...
18:08
Какие работы проведут в столице в 2026 году, рассказали в МП «Бишкекводоканал»
17:58
Жители Ат-Баши просят придать населенному пункту статус приграничной зоны
17:57
ЦИК вернет залоги кандидатам, но компенсации расходов не будет
17:55
На месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» построят современный культурный центр