На месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» построят современный культурный центр

В Бишкеке начались работы по созданию современного культурного центра на месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Управление капитального строительства муниципалитета начало демонтаж здания.

Кинотеатр относился к районным культурно-досуговым объектам, имел зрительный зал на 600 мест и был построен для обслуживания жителей новых кварталов города.

Согласно «Городской энциклопедии Фрунзе», кинотеатр «Чатыр-Куль» открыли в 1967 году в Ботаническом жилмассиве — на улице Душанбинской (ныне улица Токтоналиева).

Со временем кинотеатр прекратил работу. В 2010 году здание национализировали и передали государственному молодежному театру «Учур». Однако капитальный ремонт объекта так и не сделали.

На момент пожара кинотеатр несколько лет находился в полуразрушенном состоянии: с выбитыми окна ми и дверями, территория не обслуживалась, здание фактически не использовалось.