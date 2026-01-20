Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека

Кабинет министров поручил Госагентству по управлению госимуществом и Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики передать здание кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке вместе с земельным участком площадью 40 соток в муниципальную собственность столицы.

Как говорится в постановлении кабмина, на месте бывшего кинотеатра планируется строительство социального учреждения для детей и пожилых людей. Отмечается, что решение принято в целях улучшения доступа населения к социальным услугам.

Кинотеатр «Чатыр-Куль» построен в 1967 году. В 2010-м здание национализировано и передано в распоряжение государственного молодежного театра «Учур». Однако капитальный ремонт так и не проведен — театр использовал старое помещение без серьезной реконструкции.

В 2010-е годы вокруг объекта разгорелся спор о собственности. Бывший владелец утверждал, что здание изъято у него без компенсации, и требовал выплаты около 3 миллионов сомов. Юридические разбирательства продолжались годами, а само здание тем временем приходило в упадок.

В ноябре 2025-го в результате пожара повреждена кровля. После этого мэрия Бишкека сообщала о намерении принять объект на свой баланс.