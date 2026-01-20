19:06
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека

Фото из архива . Кинотеатр «Чатыр-Куль» после пожара

Кабинет министров поручил Госагентству по управлению госимуществом и Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики передать здание кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке вместе с земельным участком площадью 40 соток в муниципальную собственность столицы.

Как говорится в постановлении кабмина, на месте бывшего кинотеатра планируется строительство социального учреждения для детей и пожилых людей. Отмечается, что решение принято в целях улучшения доступа населения к социальным услугам.

Читайте по теме
На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр

Кинотеатр «Чатыр-Куль» построен в 1967 году. В 2010-м здание национализировано и передано в распоряжение государственного молодежного театра «Учур». Однако капитальный ремонт так и не проведен — театр использовал старое помещение без серьезной реконструкции.

В 2010-е годы вокруг объекта разгорелся спор о собственности. Бывший владелец утверждал, что здание изъято у него без компенсации, и требовал выплаты около 3 миллионов сомов. Юридические разбирательства продолжались годами, а само здание тем временем приходило в упадок.

В ноябре 2025-го в результате пожара повреждена кровля. После этого мэрия Бишкека сообщала о намерении принять объект на свой баланс. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358615/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
Мэр Бишкека проверил готовность ТЭЦ к работе в условиях морозов
Бишкек очищают от снега: коммунальные службы переведены на круглосуточный режим
Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой
Пробки достали: бишкекчане ждут трамвай
ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме — мэрия
Станет ли улица Московская пешеходной. Ответ мэрии Бишкека
В Октябрьском районе Бишкека построят 13 школ и 17 детсадов
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
19:04
Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, мешая пешеходам Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, меш...
18:45
Почти 300 незаконных конструкций демонтировали на улице Льва Толстого в Бишкеке
18:22
В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в филиале Бишкека
18:09
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
18:05
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека