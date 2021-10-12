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Общество

Конкурс по правописанию английских слов прошел в Кыргызстане

Конкурс по правописанию английских слов Spelling Bee прошел в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве США в КР.

По его данным, в конкурсе приняли участие 14 студентов университетов Кыргызстана.

Минура Мирзаева из Ошского государственного университета заняла первое место, правильно произнеся по буквам слово Backlash.

Мероприятие организовано американскими советами по международному образованию при поддержке посольства США.

посольства США в КР
Фото посольства США в КР. Участники конкурса Spelling Bee

Конкурс Spelling Bee зародился в Соединенных Штатах в 1800-х, чтобы побудить учеников школ изучать стандартизированное написание слов из недавно опубликованного словаря Вебстера. Первый национальный конкурс проведен в 1908 году в Кливленде, а с 1925-го он является ежегодным.

От участников требуется повторить слово, которое они слышат, и произнести его по буквам, как написано в словаре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210085/
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