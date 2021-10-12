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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Деятельность ЦИК положительно оценивают 58 процентов кыргызстанцев

Общественный фонд «Общее дело» проанализировал данные IRI (International Republican Institute) по уровню доверия к ЦИК.

По данным экспертов, снижается доля тех, кто отрицательно оценивает работу Центризбиркома, а также снижается доля не знающих о работе ведомства.

IRI провел сразу четыре опроса жителей страны — до парламентских выборов 4 октября 2020 года, до президентских 10 января 2021-го и после них — в феврале-марте и во время повторных выборов в местные кенеши в Бишкеке, Оше и Токмаке и на повторных — в июле.

До февраля-марта 2021 года процент негативного отношения к работе ЦИК остается выше положительного (51 процент).

После этого показатель положительно оценивших деятельность Центризбиркома вырос до 58 процентов.

Больше верят в эффективность деятельности ЦИК в проведении выборов люди в возрасте 18-35 лет.

Женщины оценили работу более положительно (44 процента), чем мужчины (31 процент).

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210077/
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