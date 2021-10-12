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Общество

На ремонт центра «Алтын Балалык» собрали 3,5 миллиона сомов

На ремонт будущего реабилитационного центра «Алтын Балалык» уже собрали 3,5 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он напомнил, что главный сбор состоится на марафоне 15 октября. «Вчера Аскар и Майрам Акаевы позвонили Мамбету Мамакееву и поблагодарили государство. 16 лет объект страдал, а сейчас будет возрождаться», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что на ремонтные работы будущего реабилитационного центра необходимо собрать $15 миллионов. Медики жаловались на принудительный сбор средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210062/
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