На ремонт центра «Алтын Балалык» собрали 3,5 миллиона сомов

На ремонт будущего реабилитационного центра «Алтын Балалык» уже собрали 3,5 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он напомнил, что главный сбор состоится на марафоне 15 октября. «Вчера Аскар и Майрам Акаевы позвонили Мамбету Мамакееву и поблагодарили государство. 16 лет объект страдал, а сейчас будет возрождаться», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что на ремонтные работы будущего реабилитационного центра необходимо собрать $15 миллионов. Медики жаловались на принудительный сбор средств.