Спорт

Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков обновил рекорд страны в полумарафоне

В Алматы накануне прошел традиционный полумарафон. 24-летний кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков финишировал первым и улучшил национальный рекорд.

Дистанцию в 21 километр 97 метров он преодолел за 1 час 2 минуты и 44 секунды.

Представитель КР показал лучший результат в истории своей страны, улучшив свое же достижение.

Год назад в Алматы он пробежал полумарафон за 1 час 4 минуты 5 секунд.

Напомним, кыргызстанка Айнуска Калил кызы в Алматы тоже завоевала первое место на полумарафоне. Она преодолела 21 километр 97 метров за 1 час 17 минут 32 секунды и стала победительницей среди женщин. 
