За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 406 тысяч 141 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 238 миллионов 257 тысяч 886 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 455 тысяч 942), Индии (33 миллиона 971 тысяча 607), Бразилии (21 миллион 582 тысячи 738), Франции (7 миллионов 157 тысяч 206), Великобритании (8 миллионов 232 тысячи 327), России (7 миллионов 687 тысяч 559), Турции (7 миллионов 474 тысячи 85), Аргентине (5 миллионов 266 тысяч 275), Иране (5 миллионов 716 тысяч 394), Колумбии (4 миллиона 973 тысячи 325), Испании (4 миллиона 977 тысяч 448), Италии (4 миллиона 701 тысяча 832) и Германии (4 миллиона 323 тысячи 346).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 857 тысяч 239. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 717 человек. В том числе в США всего скончались 714 тысяч 53 человека, Бразилии — 601 тысяча 213, Индии — 450 тысяч 782, Мексике — 282 тысячи 227, России — 213 тысяч 522, Великобритании — 138 тысяч 167 и Италии — 131 тысяча 335.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 429 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 984 тысячи 398, Узбекистане — 178 тысяч 637, Таджикистане — 17 тысяч 484.