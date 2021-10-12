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Общество

Онкобольные могут получать морфин. В ФОМС напомнили, как это сделать

Больные онкологическими заболеваниями в терминальной стадии имеют право на приобретение морфина в рамках Программы государственных гарантий. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, им предоставляется право на выписку обезболивающих лекарств, в частности морфина (международное непатентованное наименование — Morphinum hydrochloridum) в инъекционной и таблетированной форме.

Важным условием для получения морфина является наличие приписки в Центре семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства. Также допускается предъявление документа, подтверждающего личность пациента без персонификации. Льготы предоставляются в размере 100 процентов установленной базисной цены лекарственного средства («Справочник лекарственных средств, возмещаемых по Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий»).

Морфин — рецептурный опиоидный препарат, включенный в протоколы лечения в Кыргызстане, назначается для обезболивания паллиативных пациентов. В ФОМС отметили, что препарат следует принимать строго в указанной лечащим врачом дозе и кратности приема. Если назначенная доза и частота приема лекарства не эффективны, необходимо сообщить врачу. Не следует самостоятельно увеличивать дозу лекарства или частоту приема.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210006/
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