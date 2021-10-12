В Бишкеке 12 октября ясно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 11 часов 14 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-21.00 — в районе, ограниченном улицами Джунусалиева, Чайковского, Айни, Толстого, Садырбаева, Космической;

Рабочий городок, Институт земледелия, жилые массивы «Ак-Орго», «Ак-Ордо» (северная часть от улицы Ахунбаева), «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева). Подробнее

У кого намечается той

Калдарали Маматалиев

Родился 12 октября 1960 года. Генеральный консул Кыргызстана в Новосибирске.

Валерий Кичин Родился 12 октября 1992 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

Памятные даты

Первые общенародные выборы президента Кыргызстана

Фото Юрия Абрамочкина

12 октября 1991-го народ выбрал Аскара Акаева президентом независимого государства.

Избранный депутатами Верховного Совета за год до этого Аскар Акаев в связи с принятием Декларации о суверенитете и независимости Республики Кыргызстан и изменением статуса республики подтвердил полномочия главы государства.

В избирательные бюллетени были включены одно имя и ответы «за» и «против».

В итоге за Аскара Акаева проголосовало 95,3 процента избирателей.

Всемирный день борьбы с артритом

Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996-го.

Основные цели — привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.



Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек — от младенца до старика. И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее средство от артрита — это профилактика.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт-сатирик Жапаркул Алыбаев

Родился в 1933 году.

Его перу принадлежит ряд прозаических произведений — рассказы, очерки, фельетоны, статьи, поэмы лирического и эпического рода.

Посвятил всю свою жизнь литературе, большую ее часть — сатире.

Первый сборник басен называется «Цветок и колючка» (1963). Затем вышли в свет сатирические книги «Пришли — ушли» (1967), «Мечта и щекотка» (1970), «Тот самый Бекиш» (1974), «Свидетель» (1979), «Язвительный смех» (1982), «Самое главное...» (1984), «Чего-то не хватало» (1988). В 1993-м издан сборник «Избранное».

Умер в 1990 году.

Родился доктор медицинских наук Медин Тыналиев

Родился в 1938 году. Доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, профессор, заслуженный врач КР.

Возглавлял урологическую службу в республике и внес значительный вклад в ее развитие. Впервые изучил содержание пестицидов в пищевых продуктах, почечной ткани, крови и моче больных почечно-каменной болезнью и здоровых людей и высказал мнение о значении стойких нефротоксических пестицидов в патогенезе почечно-каменной болезни.

Опубликовано более 260 научных работ, из них 4 монографии и 20 учебных пособий. Автор девяти изобретений и девяти рационализаторских предложений.

Умер в 2001-м.

Умер Герой Советского Союза Михаил Афанасьев

Фото из интернета. Михаил Афанасьев

Родился 7 января 1923 года в селе Старая Покровка Чуйского района. Капитан Советской армии, участник Великой Отечественной войны.

Летал на самолете Ил-2. К 1945-му старший лейтенант Михаил Афанасьев был командиром авиационного звена 807-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта.

На 8 января 1945 года совершил 140 боевых вылетов. На его боевом счету числились 8 уничтоженных танков, 25 автомашин, 13 орудий, 2 потопленных транспорта, 1 самолет, около 400 солдат и офицеров.

Умер в 1986-м в возрасте 63 лет.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.