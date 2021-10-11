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Общество

В школе-интернате Чаткальского района дети стирают свою одежду в тазиках

В школе-интернате имени Ленина Чаткальского района дети сами стирают свою одежду вручную в тазиках. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, мониторинг образовательной организации провели сотрудники института омбудсмена в рамках проекта «Укук кербени» («Караван права»).

Проверка показала, что в школьной столовой не хватает средств гигиены (мыла и антисептиков); овощи хранятся на земле вперемешку с предметами для чистки территории (веник, совок); отсутствуют стеллажи для продуктов питания; нет разделочного стола для приготовления пищи (вместо специального стола используется парта из ЛДСП); имеется лишь одна морозильная камера, которой недостаточно для полноценной деятельности по сохранению продуктов питания.

В медицинском пункте койки для детей-пациентов сломаны, не предусмотрена моечная зона (ванная или душевая комната), отсутствует санузел, все остальные санитарные нормы также оставляют желать лучшего.

В прачечной нет стиральных машин для стирки белья и одежды учеников. Несовершеннолетним школьницам приходится самим стирать одежду вручную в тазиках в коридоре.

Сама прачечная используется только лишь для стирки постельного белья, горячая вода отсутствует, ее приходится нагревать различными способами.

В корпусах школы-интерната нет водоснабжения и канализации. Общая душевая находится в плохом состоянии, кроме того, расстояние между помывочной и общежитием составляет более 700-800 метров, и в осенне-зимний период дети могут заболеть.

В настоящее время общежития для детей и персонала отапливаются электрическими обогревателями, и в случае аварии в электросетях в отопительный период у школы не будет возможности обогрева помещения, так как отсутствует аварийный генератор, о чем уже уведомляли вышестоящее руководство.

По утверждению руководителя школы-интерната, на сегодня для обеспечения корпусов и общежитий интерната водоснабжением, а также для ремонта существующей бани «Фонд Ага-Хана» выделил 3 миллиона сомов. Кроме того, со стороны ПРООН на эти же цели выделено 1,2 миллиона сомов. За предыдущие пять лет руководству школы-интерната удалось привлечь грант для ремонта столовой и учебного корпуса № 1.

В аппарате омбудсмена считают, что Министерству образования необходимо в срочном порядке принять соответствующие меры и оказать действенную помощь в обеспечении должных условий для обучения, питания и содержания воспитанников, преподавателей и персонала данного учебного заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209927/
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