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Общество

Ушла из жизни народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева

На 94-м году жизни 9 октября после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Ирина Деркембаева родилась 25 декабря 1927 года в селе Ункурлик Иркутской области России.

Сценическую деятельность начала в 1942 году в кордебалете Музыкально-драматического театра Улан-Удэ. Поступила на вокальное отделение музыкального училища в Улан-Удэ. Продолжила учебу в музыкальном училище при Московской консерватории имени Петра Чайковского. Успешно окончив училище в 1946 году, поступила в консерваторию. В 1952 году окончила Московскую консерваторию.

С 1952 года — солистка Кыргызского театра оперы и балета. Выступала в концертах, гастролировала за рубежом — в Корее, Индии, Индонезии, Сингапуре, Монголии, Польше, ГДР, Канаде.

В 1972 году продолжила работу в театре и преподавала в Кыргызском государственном институте искусств, затем 30 лет в консерватории. В 1978 году получила степень доцента.

Двукратный победитель Всесоюзного конкурса вокалистов и артистов балета. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

«Ирина Деркембаева, посвятившая свою жизнь кыргызскому театру и опере, внесшая значительный вклад в сферу культуры и искусства, навсегда останется в памяти кыргызского народа, поклонников Театра оперы и балета, современников, родственников и друзей», — говорится в некрологе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209911/
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