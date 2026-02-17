Имена Айтматова, Раззакова и Курманджан датки присвоят учебным заведениям

В Бишкеке состоялось заседание комиссии при кабинете министров по увековечиванию памяти выдающихся деятелей страны. По итогам рассмотрения 44 предложений принято решение о присвоении имен известных личностей ряду образовательных учреждений и установке памятников.
Заседание прошло в «Ынтымак Ордо» под председательством заместителя главы кабмина Эдиля Байсалова.
В работе приняли участие члены комиссии, представители государственных органов и заместители полномочных представителей президента в областях.
Выступая на заседании, Эдиль Байсалов подчеркнул, что государственная политика в сфере исторической памяти должна быть последовательной и основываться на научном подходе.
«Присвоение имен и установка памятников требуют особой ответственности и общественного согласия», — отметил он.
На рассмотрение комиссии было вынесено 44 предложения от Министерства просвещения, Министерства культуры, мэрии Бишкека и полномочных представителей президента в регионах.
По итогам заседания принято решение о присвоении имен образовательным учреждениям в честь:
- Чингиза Айтматова;
- Касыма Тыныстанова;
- Исхака Раззакова;
- Жусупа Абдрахманова;
- Ишеналы Арабаева;
- Түгөлбая Сыдыкбекова;
- Дайыра Асанова;
- Сооронбая Жусуева;
- Султана Ибраимова;
- Абсамата Масалиева;
- Курманджан датки;
- Алымбека датки.
Комиссия также поддержала ряд инициатив по установке памятников.
Работа по систематизации предложений в сфере увековечивания памяти продолжится.