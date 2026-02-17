Имена Айтматова, Раззакова и Курманджан датки присвоят учебным заведениям

В Бишкеке состоялось заседание комиссии при кабинете министров по увековечиванию памяти выдающихся деятелей страны. По итогам рассмотрения 44 предложений принято решение о присвоении имен известных личностей ряду образовательных учреждений и установке памятников.

Фото пресс-службы кабмина КР. Комиссия при кабмине поддержала 44 предложения по увековечиванию памяти

Заседание прошло в «Ынтымак Ордо» под председательством заместителя главы кабмина Эдиля Байсалова.

В работе приняли участие члены комиссии, представители государственных органов и заместители полномочных представителей президента в областях.

Выступая на заседании, Эдиль Байсалов подчеркнул, что государственная политика в сфере исторической памяти должна быть последовательной и основываться на научном подходе.

«Присвоение имен и установка памятников требуют особой ответственности и общественного согласия», — отметил он.

На рассмотрение комиссии было вынесено 44 предложения от Министерства просвещения, Министерства культуры, мэрии Бишкека и полномочных представителей президента в регионах.

По итогам заседания принято решение о присвоении имен образовательным учреждениям в честь:

Чингиза Айтматова;

Касыма Тыныстанова;

Исхака Раззакова;

Жусупа Абдрахманова;

Ишеналы Арабаева;

Түгөлбая Сыдыкбекова;

Дайыра Асанова;

Сооронбая Жусуева;

Султана Ибраимова;

Абсамата Масалиева;

Курманджан датки;

Алымбека датки.

Комиссия также поддержала ряд инициатив по установке памятников.

Работа по систематизации предложений в сфере увековечивания памяти продолжится.