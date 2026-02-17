22:42
Общество

Имена Айтматова, Раззакова и Курманджан датки присвоят учебным заведениям

В Бишкеке состоялось заседание комиссии при кабинете министров по увековечиванию памяти выдающихся деятелей страны. По итогам рассмотрения 44 предложений принято решение о присвоении имен известных личностей ряду образовательных учреждений и установке памятников.

пресс-службы кабмина КР
Фото пресс-службы кабмина КР. Комиссия при кабмине поддержала 44 предложения по увековечиванию памяти

Заседание прошло в «Ынтымак Ордо» под председательством заместителя главы кабмина Эдиля Байсалова.

В работе приняли участие члены комиссии, представители государственных органов и заместители полномочных представителей президента в областях.

Выступая на заседании, Эдиль Байсалов подчеркнул, что государственная политика в сфере исторической памяти должна быть последовательной и основываться на научном подходе.

«Присвоение имен и установка памятников требуют особой ответственности и общественного согласия», — отметил он.

На рассмотрение комиссии было вынесено 44 предложения от Министерства просвещения, Министерства культуры, мэрии Бишкека и полномочных представителей президента в регионах.

По итогам заседания принято решение о присвоении имен образовательным учреждениям в честь:

  • Чингиза Айтматова;
  • Касыма Тыныстанова;
  • Исхака Раззакова;
  • Жусупа Абдрахманова;
  • Ишеналы Арабаева;
  • Түгөлбая Сыдыкбекова;
  • Дайыра Асанова;
  • Сооронбая Жусуева;
  • Султана Ибраимова;
  • Абсамата Масалиева;
  • Курманджан датки;
  • Алымбека датки.

Комиссия также поддержала ряд инициатив по установке памятников.

Работа по систематизации предложений в сфере увековечивания памяти продолжится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362423/
просмотров: 740
