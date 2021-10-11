В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 138 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 680 человек, в больницах — 458. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 141 — в тяжелом. Состояние 287 больных (или 62,8 процента) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 67 человек, из них в Бишкеке — 34, Оше — 1, Чуйской области — 11, Таласской — 2, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 174 тысячи 86 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.