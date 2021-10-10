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Общество

В Бишкеке проходит инклюзивный фестиваль искусств «Вместе под солнцем»

Сегодня фонд «Жаныртуу» при поддержке фонда «Сорос-Кыргызстан» проводит инклюзивный фестиваль искусств «Вместе под солнцем», где люди с инвалидностью продемонстрируют свои таланты. Об этом 24.kg сообщил координатор Кубан Сагынбеков.

Как отмечают организаторы, основной целью этого праздника искусства является продвижение идеи инклюзии в Кыргызстане. Они верят, что «Вместе под солнцем» объединит разных людей, разные культуры и традиции, разные направления и стили в искусстве.

«Все они органично вплетутся в красочный орнамент нашей реальности и отразят многообразие талантов и дарований Кыргызстана. Люди с инвалидностью имеют такие же чувства, желания и права, как и все остальные. Фестиваль даст им возможность открыто проявить свои способности и поверить в себя. Мы надеемся, что наш фестиваль станет значимым шагом для продвижения инклюзии в Кыргызстане и займет достойное место в культурной жизни страны», — сказала координатор программ общественного благотворительного фонда «Жаныртуу» Анастасия Колодяжная.

Волонтеры напомнили, что людям с инвалидностью бывает сложно полноценно участвовать в социальной жизни города. Многие места не адаптированы для посещения, например, с коляской.

В программе фестиваля интерактивное общение (аниматоры, немы, ростовые куклы, клоуны, акробаты, рыцари), праздничный концерт, выступления звезд кыргызской эстрады и творческих коллективов, инклюзивные мастер-классы, флешмоб, живая музыка, викторина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209892/
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