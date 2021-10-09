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Общество

Читатели 24.kg назвали октябрьские события насильственным захватом власти

Большинство читателей 24.kg считают, что с 5 по 15 октября прошлого года в Кыргызстане произошел насильственный захват власти. Таковы итоги опроса.

Отметим, что ровно год назад произошли октябрьские события. В ночь на 6 октября 2020-го толпа митингующих взяла «Белый дом». В третий раз в Кыргызстане власть сменилась в результате насильственных действий.

Как выяснилось, большинство опрошенных, 77 процентов, или 1 тысяча 669 человек считают, что в Кыргызстане произошел насильственный захват власти. Еще 11 процентов — 256 опрошенных называют это государственным переворотом.

218 человек, или 10 процентов читателей обозначили прошлогодние события революцией.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209849/
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