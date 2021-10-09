Жители Балыкчи жалуются, что на улице Океева не построили тротуар

В городе Балыкчи на улице Океева (бывшая Иссык-Кульская) отремонтировали дорожное полотно, но тротуар не построили. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

«Люди вынуждены ходить по проезжей части. Дети тоже идут в школу по этой улице. Вот, смотрите, параллельно с машинами идут пешеходы. Это ведь опасно», — говорит горожанин.

В мэрии города Балыкчирассказали, что улица Океева (бывшая Иссык-Кульская) и тротуар строятся за счет Иссык-Кульского фонда развития. Строительством занимается компания «Профит экспресс». Сметная стоимость строительства улицы и тротуара — 105 миллионов 620 тысяч сомов. На 2021 год в рамках проекта предусмотрены 72 миллиона 72 тысячи сомов. На эти средства планировали асфальтировать улицу и уложить брусчатку на тротуар. Остальные средства должны выделить в 2022 году.

«Сейчас в отдельной части дороги идет укладка брусчатки на тротуар. По результату переговоров мэра Балыкчи Аманата Сыдыкова с руководством компании ОсОО «Профит экспресс» последние обязались закончить строительство тротуара до конца года», — заверили в муниципалитете.

По данным Минюста, общество с ограниченной ответственностью «Профит-Экспресс» принадлежит Рустаму Саякбаеву и Бектуру Шукурову. Первый был кандидатом от партии «Биримдик» на парламентских выборах 2020 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.