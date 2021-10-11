В Бишкеке 11 октября ясно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День уменьшился до 11 часов 17 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки проспектов Чуй, Манаса, улиц Шералиева, Кожомкулова, Стадионной, Эркин-Тоо, жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак», «Киргизия-1», «Ала-Тоо» (улица Талды-Булак), «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Бугу-Эне, Шамшы, Акыл-Карачач), Ак-Босого (улицы Чуй-39, Чуй-40, Чуй-41, Чуй-46, Чуй-47), «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Кен-Кол, Актан), село Новопавловка (улицы Абаканская, Кирова), улица Токтоналиева, 44;

9.30-19.00 — улица Элебесова, переулок Дорожный;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 25, жилмассив «Рухий Мурас» (улица 2-я).

Памятные даты

Международный день девочек

Фото 24.kg. Девочки в лагере беженцев в Кахраманмараше (Турция)

Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Сегодня в мире проживает миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Всемирный день борьбы с ожирением

ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.

Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствиях ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.

Помимо физических проблем, ожирение приносит еще и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.

Люди, которые меняли мир

Умерла оперная певица Сайра Кийизбаева

Фото из интернета. Сайра Киизбаева

В 1988 году в возрасте 70 лет в городе Фрунзе скончалась кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Сайра Кийизбаева.

Родилась 24 октября (7 ноября) 1917 года в селе Токолдош.

Работала на сцене до 1972 года. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умер поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев

В 2005 году в возрасте 74 лет в Бишкеке скончался акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.

Родился 5 мая 1931 года в селе Каинды.

С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.

Куда сходить

Культура

выставка проходит в «Галерее М».

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