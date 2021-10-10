В Бишкеке 10 октября облачно и дождь. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День уменьшился до 11 часов 20 минут.

У кого намечается той

Каримберди Турапов

Родился 10 октября 1959 года в Кара-Суйском районе Ошской области. Генеральный директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Памятные даты

Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения расстройств.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, каждый второй в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни.

Запуск социальной сети «ВКонтакте»

Альфа-версия «ВКонтакте» начала функционировать летом 2006 года. С сентября началось бета-тестирование — использование готовой версии для выявления ошибок перед окончательным выходом.

1 октября 2006 года зарегистрирован домен vkontakte.ru, а официальным днем запуска стало 10 октября.

Проект появился как закрытый. Зарегистрироваться могли только студенты, имеющие приглашения, под настоящими именем и фамилией. Новшеством для Рунета была возможность отмечать людей на фотографиях. Через полтора месяца регистрация стала открытой и началась рекламная кампания для увеличения числа пользователей.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Анварбек Чортеков

Фото из интернета. Анварбек Чортеков

Родился 10 октября 1920 года в селе Терек-Суу Туркестанской АССР (ныне Ат-Башинский район, Нарынской области). Младший лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). 25 сентября 1943 года Анварбек Чортеков одним из первых переправился через Днепр в районе села Зарубинцы Монастырищенского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Во время боев за села Григоровка и Луковица Каневского района он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и успешно руководил действиями подразделения, при этом сам был ранен, но остался в строю. Умер в 1998 году.

Родился полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943-го. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Родился актер Бакирдин Алиев

Фото из интернета. Бакирдин Алиев в фильме «Эхо любви» (1974)

Родился 10 октября 1933 года в селе Кожомкул. Народный артист Киргизской ССР (1979).



Трудовую деятельность он начал в Джалал-Абадском областном драматическом театре (1955-1963). Потом перевелся в Нарынский музыкально-драматический театр, где проработал до 1994 года.

Снимался в кино.

Он внес неоценимый вклад в развитие культуры и театра страны.

Ушел из жизни 7 апреля 2014 года.

Умер государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Фото из интернета. Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождалась инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях, в частности на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велось строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народнохозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

Умер 10 октября 2009 года.

Умер государственный деятель Абды Суеркулов