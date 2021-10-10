18:12
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 октября облачно и дождь. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День уменьшился до 11 часов 20 минут.

У кого намечается той

Каримберди Турапов

Родился 10 октября 1959 года в Кара-Суйском районе Ошской области. Генеральный директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Памятные даты

Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения расстройств.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, каждый второй в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни.

Запуск социальной сети «ВКонтакте»

Альфа-версия «ВКонтакте» начала функционировать летом 2006 года. С сентября началось бета-тестирование — использование готовой версии для выявления ошибок перед окончательным выходом.

1 октября 2006 года зарегистрирован домен vkontakte.ru, а официальным днем запуска стало 10 октября.

Проект появился как закрытый. Зарегистрироваться могли только студенты, имеющие приглашения, под настоящими именем и фамилией. Новшеством для Рунета была возможность отмечать людей на фотографиях. Через полтора месяца регистрация стала открытой и началась рекламная кампания для увеличения числа пользователей.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Анварбек Чортеков

из интернета
Фото из интернета. Анварбек Чортеков

Родился 10 октября 1920 года в селе Терек-Суу Туркестанской АССР (ныне Ат-Башинский район, Нарынской области). Младший лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

25 сентября 1943 года Анварбек Чортеков одним из первых переправился через Днепр в районе села Зарубинцы Монастырищенского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Во время боев за села Григоровка и Луковица Каневского района он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и успешно руководил действиями подразделения, при этом сам был ранен, но остался в строю.

Умер в 1998 году.

Родился полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев

из интернета
Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943-го. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Родился актер Бакирдин Алиев

из интернета
Фото из интернета. Бакирдин Алиев в фильме «Эхо любви» (1974)

Родился 10 октября 1933 года в селе Кожомкул. Народный артист Киргизской ССР (1979).

Трудовую деятельность он начал в Джалал-Абадском областном драматическом театре (1955-1963). Потом перевелся в Нарынский музыкально-драматический театр, где проработал до 1994 года.

Снимался в кино.

Он внес неоценимый вклад в развитие культуры и театра страны.

Ушел из жизни 7 апреля 2014 года.

Умер государственный и общественный деятель Карике Абдраев

из интернета
Фото из интернета. Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождалась инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях, в частности на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велось строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народнохозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

Умер 10 октября 2009 года.

Умер государственный деятель Абды Суеркулов

Родился 25 декабря 1912 года в селе Торкент Ошского уезда Ферганской области Российской империи (ныне Токтогульский район Джалал-Абадской области). Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета Министров Киргизской ССР.

В 1959–1969 годы занимал пост министра торговли Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР трех созывов.

Умер 10 октября 1992 года.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки можно посетить в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе;
  • в кинотеатре «Ала-Тоо» заканчивается фестиваль российского кино;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт солистов оперы;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева — на концерт Live Orchestra;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакль «Шайыр светофор».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209835/
просмотров: 2250
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
COVID-19. В&nbsp;Бишкеке впервые с&nbsp;начала учебного года закрыли школу на&nbsp;карантин COVID-19. В Бишкеке впервые с начала учебного года закрыли школу на карантин
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
Без отговорок. Мать шестерых детей в&nbsp;отдаленном селе открыла успешный бизнес Без отговорок. Мать шестерых детей в отдаленном селе открыла успешный бизнес
Прилетевших в&nbsp;Москву кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта Шереметьево Прилетевших в Москву кыргызстанцев не выпускают из аэропорта Шереметьево
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии Учителя бывших советских республик создадут единый педа...
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь
17:55
В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления
17:52
Кыргызстан победил в международном арбитражном суде по делу MegaCom
17:42
Завтра в юго-западной части Бишкека не будет холодной воды