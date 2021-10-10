Неделя-24. Бишкеку дали отопление, и год после октября 2020 года

В Бишкеке на неделе начали подключать отопление. В первую очередь тепло получили социально значимые объекты. Мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил, что основной причиной ранней подачи тепла в дома бишкекчан послужил дефицит электроэнергии. «В этом году мы решили сделать это раньше, чтобы снять нагрузку с электрических сетей», — сказал он.

Начавшийся отопительный сезон сразу отправил Бишкек в топ-10 в мировом рейтинге самых грязных городов. Статус столицы отмечен как «нездоровый для чувствительных групп».

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года. В зал заседаний под конвоем доставили экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова. Экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева в суд не доставили.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК аннулировала итоги выборов. 9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

В Кыргызстане за год выросло количество фактов насилия над детьми. По данным отдела по делам несовершеннолетних МВД, за девять месяцев 2021-го зарегистрировали 326 фактов насилия над несовершеннолетними. Большинство случаев избиения детей происходят в Бишкеке. Чаще всего жестокое обращение касается девочек.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Год после октябрьских событий и смены власти

С октябрьских событий 2020-го, приведших к третьему за 30-летнюю историю независимости Кыргызстана государственному перевороту, минул год. За это время в стране прошли три избирательных кампании — президентские выборы, в которых победил Садыр Жапаров, местные и повторные в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке. 24.kg рассказывает о том, как все началось и к каким изменениям привело.

В Кыргызстане в октябре 2020 года произошла очередная смена власти. Она сопровождалась массовыми беспорядками и захватом «Белого дома», а также освобождением политических заключенных, в их числе и действующего президента Садыра Жапарова. Он пришел вместо Сооронбая Жээнбекова, которого принудили покинуть пост. События того времени не признали революцией. 24.kg выяснило, как сложилась судьба причастных к событиям, изменивших ход истории.

Если в августе 2020 года только 8 процентов опрошенных назвали Садыра Жапарова, то в декабре доверие политику высказал 51 процент участников социологического исследования. В том же декабре на втором месте оказался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ему доверяли 11 процентов респондентов. А в августе 2020-го — 13 процентов. Такие рейтинги властей в целом никак не сказались на жизни простых кыргызстанцев. Подробнее — «Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева».

Кабмин: реформировать не стали, просто перекрасили

Фото 24.kg. Все изменения структуры правительства больше напоминают смены вывесок

Политические события октября 2020 года привели к масштабным изменениям во всех ветвях власти. Кыргызстан утратил статус парламентской республики. Вся власть теперь сосредоточена в руках президента. Прошла и обещанная неоднократно перекройка структуры правительства. Правда, пока пользу в этом найти сложно. Обещанного сокращения госаппарата нет. Подробнее — «Правительство vs кабмин. Когда от перестановок качество не улучшилось».

Кыргызстан с ростом цен не справился

Второй год Кыргызстан ощущает на себе последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса. Надежды на то, что в 2021-м ситуация стабилизируется, практически нет. Ничего внятного для смягчения роста цен не сделало и правительство. Наш анализ показал, что за год выросли цены на все продукты — «Маловодье и экономический кризис. Как за год в Кыргызстане все подорожало».

Кому активисты покоя не дают

Фото 24.kg. Как правило, многие такие уголовные дела ограничиваются всего одним допросом

В Кыргызстане критические публикации в соцсетях, как и при прежних президентах — Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове, по-прежнему являются поводом для преследования блогеров и журналистов. В последнее время ситуация ухудшилась — «Допросы и задержания активистов: зачем власть опять наступает на грабли».

Итоги ОРТ. Как изменились достижения школьников

За три года средний балл по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) в Кыргызстане снизился почти на три единицы. Меньше стало и тех, кто смог преодолеть установленный порог в 110 баллов. Об этом говорят данные Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). Почему учащимся труднее стал даваться тест, от которого зависит поступление в университет? Как повлияла пандемия на показатели? Корреспондент 24.kg проанализировала средний, максимальный и минимальный баллы по ОРТ за последние три года.

Бишкеку вновь придется задыхаться

Фото Владислава Ногая. ТЭЦ Бишкека продолжают обвинять в том, что именно она сильно влияет на качество воздуха в отопительный сезон

В Бишкеке начался отопительный сезон. А значит, вернется смог. В этом году загрязнение воздуха может быть выше, чем в предыдущие годы. Лимиты на электроэнергию, подорожавшие уголь и газ вынудят большее число горожан отапливаться, как говорится, чем бог пошлет. Громкие обещания чиновников сделать все для решения проблемы так и остались обещаниями. Впрочем, как и в прошлые годы. О ситуации в материале «Смог в Бишкеке. Как модернизация ТЭЦ повлияла на качество воздуха».

Зимы еще нет, а проблемы уже появились

В дома бишкекчан начали подавать отопление. Событие совпало с первым снегом и резким похолоданием. А вопрос закупки топлива вызывает тревогу. В этом году импортного угля привозят крайне мало, а на Кара-Кече отстают от плана добычи. О ситуации в материале «Как нам пережить зиму: пугают проблемы с поставкой угля и рост цен».

День рождения южной столицы

Ош — это не только южная столица Кыргызстана или один из самых древних городов Средней Азии. Ош — это яркая атмосфера, непривычный уклад и своя, особая философия. С тех пор как в 2000 году торжественно отметили 3000-летие Оша, появилась традиция праздновать День города 5 октября. В честь праздника редакция 24.kg собрала интересные факты и впечатления о южной столице.

Город Ош на неделе отметил день рождения. Ученые до сих пор спорят относительно этимологии названия южной столицы. Многие связывают происхождение Оша с легендами о царе Соломоне, а знаменитую исполинскую гору называют его троном. Редакция 24.kg предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете историю города.

История успеха кыргызстанца в США

Фото Доолота Керимбекова

Доолот Керимбеков из Каракола живет и ведет успешный бизнес в США. Он покорил Соединенные Штаты своими силами и знаниями. За 11 лет жизни в Штатах он окончил университет, создал семью и открыл свою компанию. Несмотря на молодой возраст, Доолоту 28 лет, он успевает управлять фирмой и на родине. О своем пути к успеху и жизни в США Доолот Керимбеков рассказал 24.kg.

Как правильно проголосовать за пределами Кыргызстана

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Седьмой созыв сформируют по мажоритарно-пропорциональной системе, плюс — преференциальное голосование. В стране создали 2 тысячи 484 участка, 58 — за рубежом. По данным МИД, за пределами КР на консульском учете находится около 67 тысяч избирателей. В ЦИК 24.kg рассказали, что нужно знать кыргызстанцу, проживающему в другом государстве или оказавшемуся в день выборов не в Кыргызстане, чтобы исполнить гражданский долг.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей 24.kg

Фото Евгения Липкина. Сары-Челек

Вот и пришла настоящая осень — с похолоданием и дождем. Такая погода вряд ли способствует путешествиям по Кыргызстану. Но у нас есть возможность это делать с помощью наших авторов. Подробнее — «Мгновения жизни. Осеннее утро в Бишкеке и озеро Сары-Челек».

К каким печальным последствиям привела реформа пожарной службы

В Кыргызстане с начала 2021 года произошло больше 1 тысячи 900 пожаров. Каждое пятое возгорание приходится на Бишкек. Только за последнюю неделю в столице пламя уничтожило три кафе. Горят рынки, объекты бизнеса и частные дома. Ветеран противопожарной службы полковник Узакбек Байызбеков уверяет: причина роста происшествий кроется не только в человеческой халатности. Происходящее — закономерный итог непродуманных реформ. В интервью 24.kg опытный огнеборец поделился своим мнением о происходящем.