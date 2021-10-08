Трубы старые. В мэрии Бишкека хотят увеличить расходы на капремонт школ

Средств, которые ежегодно выделяются из городского бюджета на капитальный ремонт школ и детсадов, недостаточно. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила глава управления капстроительства столичной мэрии Гульмира Джумабекова.

Она напомнила, что в этом году на капремонт выделялось 100 миллионов сомов. «В титульный список в приоритетном порядке ставятся отопительная и водопроводная системы, наружная канализация, кровля и так далее. Но средств не хватает. Сейчас уже распоряжением выделяется 11 миллионов на шесть объектов. Готовятся расчеты еще по четырем объектам, где при подаче тепла произошли прорывы, потекли трубы», — отметила она.

Гульмира Джумабекова добавила, что сети организаций образования на сегодня изжили себя морально и физически. «Не секрет, что с мелкими работами — заменить смеситель, купить кран и так далее — всегда помогали родители, но сейчас проводится политика, чтобы не собирать средства с родителей. Но из-за сложной процедуры, замена одного крана может затянуться на месяц-два. Например, прорвало элеватор, не работает клапан, на такие вызовы Бишкектеплосеть не выезжает, так как это находится на территории школы. Тогда директор идет в районный центр образования (РЦО), нанимается сметчик, потом объявляется тендер. На мелкие работы еще и подрядчика найти тяжело. Есть вещи, которые можно передать в Бишкектеплоэнерго, Бишкекводоканал, заложив в их бюджеты средства на аварийные работы по заявкам РЦО», — отметила она.

Глава управления обратилась с просьбой рассмотреть возможность увеличения средств, выделяемых на капремонт школ и детсадов.