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Общество

В Индии прошел фестиваль кыргызских фильмов

В Индии накануне завершился кинофестиваль кыргызских фильмов. Об этом сообщили в посольстве КР в этой стране.

В своей приветственной речи посол КР в Индии Асеин Исаев рассказал о «кыргызском чуде». Он отметил, что в этом году отечественное кино отмечает свое 80-летие и работы нынешних режиссеров также занимают призовые места в различных международных фестивалях.

Он напомнил о праздновании в текущем году 80-летия Болота Шамшиева, выдающегося режиссера советского и кыргызского кино, снявшего такие известные фильмы, как «Алые маки Иссык-Куля», «Ранние журавли», «Волчья яма».

В рамках фестиваля показаны фильм по произведению Чингиза Айтматова «Материнское поле», а также ленты «Курманжан датка» и «Песнь древа».

Достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, направленных на культурное сближение между двумя странами.

В рамках фестиваля посольство организовало фотовыставку, посвященную 30-летию независимости КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209723/
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