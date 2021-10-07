Турция планирует открыть в Кыргызстане промышленную зону

Турция и Кыргызстан подписали соглашение о развитии международных отношений в сфере промышленности и технологии. Об этом сообщает кыргызская служба TRT.

Договор подписали министр промышленности и технологии Турецкой республики Мустафа Варанк и глава Министерства энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев.

Фото TRT. Подписание договора

На встрече, прошедшей в Анкаре, Мустафа Варанк напомнил о том, что Кыргызстан в августе отмечал 30-летие со Дня независимости. Он напомнил, что Турция первой признала суверенитет страны.

«С тех пор мы продолжаем работать для укрепления наших отношений и развития общих экономических интересов. Я верю, что подписанный документ поможет нам продвинуться вперед в сфере промышленности и технологии и увеличит товарооборот между странами», — сказал коллега Доскула Бекмурзаева.

Помимо этого, он выразил желание о внедрении опыта Турции в сфере промышленности Кыргызстана и сказал, что для реализации этих целей планируется создать Организованную промышленную зону (ОПЗ).

Доскул Бекмурзаев поблагодарил турецкую сторону за поддержку, которая будет оказана при создании ОПЗ в Кыргызстане.