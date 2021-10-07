Мэрия попросила «Газпром Кыргызстан» снизить тарифы. Что им ответили

Депутаты Бишкекского городского кенеша поручили столичной мэрии обратиться в «Газпром Кыргызстан» с просьбой снизить тариф для населения. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по ЖКХ.

Первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов отметил, что в «Газпроме» им ответили, что данный вопрос можно обсудить, но вряд ли получится решить положительно. «Газ — это рыночный товар», — сказал он.

Кроме того, по словам чиновника, у муниципальных предприятий есть дебиторская задолженность — около 300 миллионов сомов, в том числе 242 миллиона сомов — у КП «Бишкектеплоэнерго», 18 миллионов — у БПАТП. Еще 350 миллионов за газ должны горожане.

Депутаты БГК отметили, что компания ссылается, в частности, на убыточность. «Но убытки компании могут быть из-за ваших расходов: высокие зарплаты, красивые здания», — отметили они.

Депутаты предложили пригласить на сессию руководство компании, чтобы задать все вопросы.