Книгу о девочке, выступившей против «Талибана», перевели на кыргызский язык

Книгу «Я — Малала: уникальная история мужества, которая потрясла весь мир» лауреата Нобелевской премии Малалы Юсуфзай перевели на кыргызский язык. Об этом 24.kg сообщил глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко.

Презентация издания на кыргызском языке «Мен — Малала: Билим алууну каалап, талибандан ок жеген кыз» состоится 13 октября в Чуйской областной библиотеке в Канте.

Это автобиографическая книга лауреата Нобелевской премии 2014 года Малалы Юсуфзай, написанная в соавторстве с британским военным корреспондентом Кристиной Лэмб: история девочки, противостоящей международному терроризму.

Фото из интернета. Обложка книги «Я — Малала»

Малала Юсуфзай — школьница из Пакистана — родилась в 1997 году. Она бросила вызов движению «Талибан» и была приговорена талибами к смерти, но чудом выжила после покушения. Журнал «Тайм» включил Малалу Юсуфзай в список самых влиятельных подростков, журнал «Пипл» назвал ее героиней. В день, когда ей исполнилось 16 лет, она произнесла речь в ООН.

Сейчас Малала Юсуфзай является известной гражданской активисткой, выступает за доступное образование для девочек во всем мире.

Девочки во всем мире должны быть свободны от гендерного насилия, они нуждаются в доступе к здравоохранению и образованию, признании как лидеров социальных изменений, инвестициях в человеческое развитие.

Книга «Я — Малала» была переведена на множество языков мира.

Издание на кыргызском языке передано во все библиотеки страны.