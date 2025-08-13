Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову

В Казахстане состоялась церемония вручения один из престижных литературных премий Международной академии Михая Эминеску. В церемонии награждения приняли участие известные поэты и писатели из Азии, Европы, Африки и Америки, номинанты Нобелевской премии, члены Шведской академии.

Международная литературная академия имени Михая Эминеску (Румыния) вручила выдающимся поэтам и писателям Центральной Азии Золотую медаль имени Михая Эминеску, высшую награду академии. Лауреатам одновременно с золотой медалью было присвоено звание лауреата.

Фото организаторов. Медаль

От Кыргызстана премию получили писатель Султан Раев, поэт Карбалас Бакиров.

Из Казахстана — поэты Улугбек Есдаулетов, Акшумкар Серик, Аккуштап Бактыкереева, Тынчтыкбек Абдухаким, Мееркан Акдаулет.

Звания и награды также удостоились от Узбекистана Осмон Азим, от Турции писатель Муса Касым Арыжан.