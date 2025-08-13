14:38
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Общество

Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову

В Казахстане состоялась церемония вручения один из престижных литературных премий Международной академии Михая Эминеску. В церемонии награждения приняли участие известные поэты и писатели из Азии, Европы, Африки и Америки, номинанты Нобелевской премии, члены Шведской академии.

Международная литературная академия имени Михая Эминеску (Румыния) вручила выдающимся поэтам и писателям Центральной Азии Золотую медаль имени Михая Эминеску, высшую награду академии. Лауреатам одновременно с золотой медалью было присвоено звание лауреата.

организаторов
Фото организаторов. Медаль

От Кыргызстана премию получили писатель Султан Раев, поэт Карбалас Бакиров.

Из Казахстана — поэты Улугбек Есдаулетов, Акшумкар Серик, Аккуштап Бактыкереева, Тынчтыкбек Абдухаким, Мееркан Акдаулет. 

Звания и награды также удостоились от Узбекистана Осмон Азим, от Турции писатель Муса Касым Арыжан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339453/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
115-летие Джоомарта Боконбаева. Что вы знаете о жизни и творчестве поэта? Тест
Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»
В Кыргызстане объявлены победители Национальной театральной премии «Эргүү»
К юбилею Мара Байджиева. Интересные факты из жизни писателя
К юбилею Алыкула Осмонова. Как много вы знаете о жизни и творчестве поэта? Тест
«Бруталист» и «Анора». Кто еще стал победителем премии «Оскар-2025»
Генсекретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев удостоен престижной премии «Лидер туризма»
Кыргызстанский писатель стал лауреатом премии имени Фазиля Искандера
10 номинаций и миллионы сомов: в Бишкеке вручили премию «Мейкин»
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
13 августа, среда
14:31
В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в классах до одного В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в...
14:10
Золотому призеру чемпионата мира по шахматам из КР вручили 200 тысяч сомов
13:38
Маленькая жительница Оша создала образы мэра из пластилина и умилила его
13:31
Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову
13:23
О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР