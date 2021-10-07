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Общество

В школах Бишкека не хватает 264 учителей

В школах Бишкека не хватает 264 учителей. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования мэрии столицы Назгуль Лосникова.

По ее словам, на начало учебного года в муниципальных школах не хватало около 400 учителей.

«Сейчас вакантны 264 ставки. Потихоньку обеспечиваем кадрами. Ежегодно направляем заявки в Минобразования по вакансиям. К нам направляются молодые специалисты из вузов. Мы стимулируем молодых специалистов, у нас есть программа «Депозит молодого учителя» — в ноябре будем проводить конкурс для выпускников вузов педагогических направлений», — отметила Назгуль Лосникова.

Она добавила, что вакантные ставки могут закрываться учителями смежных направлений. Это разрешено законодательством. «Например, математик может проводить уроки физики и наоборот», — заключила Назгуль Лосникова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209594/
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